Улюбленець публіки Андрій Данилко, якого мільйони людей по всьому світу знають завдяки образу Вєрки Сердючки, зізнався, що в дитинстві страждав від заїкуватості.

Впоратися з проблемою, як виявилося, йому допомогла "бабка".

«Я ж заїкався дуже сильно, тож у дитинстві не розмовляв. Я соромився. Мене у дитинстві навіть лікувала "бабка", - розповів Данилко в інтерв'ю «Скажи Гордєєвій».

До «бабки», яка йому допомогла, Данилко потрапив у 15-річному віці у Полтаві. Майбутній артист уявляв, що перед ним з'явиться чаклунка, але двері йому відчинила жінка середніх років.

«Вона там виливала на воску. І вона говорить таку фразу, яку я зрозумів років через 20 напевно: "У тебе переляк від людини, якої на цій планеті немає. Він помер". Я потім зрозумів, що це тато", - зізнався Данилко.

Батько майбутнього артиста страждав на алкогольну залежність і в п'яному вигляді влаштовував сім'ї концерти посеред ночі. Він стукав у вікно і говорив дружині: "Світлано, давай поговоримо".

«Ось це слово – "поговоримо" – я розумів, що зараз мені ще хвилину полежати, а потім я підривався з розкладачки, діставав табурет і біг до телефону, 02: "Приїжджайте"», - згадує Данилко.

Чоловік піднімав руку на дружину, але маленького Андрія вдарив лише один раз. І, за словами Данилка, неодноразово потім просив вибачення.

Нагадаємо, тато Андрія помер, коли хлопчикові було сім років. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Нагадаємо також, що Данилко розповів про причини своїх депресій.

Крім того, як виявилося, до будинку водія Андрія Данилка прийшли російські солдати. На щастя, чоловік встиг виїхати раніше.

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