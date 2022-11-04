Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала милое фото и поделилась своими размышлениями о соцсетях во время войны.

По словам Кати, она иногда осознает неуместность своих постов в соцсети, когда вокруг война и страдания людей. Она призналась, что не всегда понимает, о чем говорить со своей аудиторией и что транслировать в соцсетях, ведь сейчас всем плохо и каждый ощущает это по-своему.

"Я каждый день листаю ленту Инстаграм и каждый день задумываюсь о соцсетях во время войны, мы первые, кто идет по этому пути, мы первая нация в мире, кто имеет развитые сети с многомиллионной аудиторией и переживает ужас войны в прямом эфире. Я часто не понимаю, как говорить с вами, ведь всем по-разному плохо, всем по-разному плохо, а кое-где невыносимо. Я невероятно благодарна, что вы отзываетесь на все мои инициативы. Я знаю, что вы у меня самые отзывчивые и крутые. Спасибо, что вы со мной, несмотря на то, что я иногда теряю смысл постить нон-стоп свою жизнь. Мы и дальше будем помогать, собирать, привлекать, делать новые проекты. Все это будет. И мы выстоим", - напсиала Осадчая в своем новом посте.

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