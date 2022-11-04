Популярная певица с украинскими корнями Ани Лорак, которая даже спустя много месяцев после начала полномасштабной войны не высказала свою гражданскую позицию, а недавно представила новый русскоязычный хит и клип, поделилась в своем Instagram кадрами с отдыха в Испании. Похоже, звезда без препятствий путешествует по миру, имея украинский паспорт, при том не поддержала Украину публично и не сказала ни слова о нападении россии.

На новых фотографиях Лорак запечатлена на красивой набережной у моря, судя по геолокации она отдыхает в Испании. Перед камерой она появилась в светлых джинсах с коротким темным топиком и черной накидкой. Ее волосы собраны в небрежную прическу, а на лице солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Лорак написала: "Вода придаёт мне силы… Здесь я чувствую себя дома". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию артистки-запроданки, приглашая ее в украинские города у моря: "Опа, Испания. А Крым не придает силы?", "Интересно, круто отдыхать в Испании с украинским паспортом?", "В Мариуполь можешь тоже на море приехать", "Конечно, ты теперь везде дома, только не на родине", "Приезжай в Николаев, дорогая, и тут тебе придадутся такие силы, что ты и не видела никогда", "В Крым к морю не хочешь? Или в Одессу?", "Ну и чувствуй, оставайся. Какая разница для продажных, где дом", "Быстро вы меняете страны для жительства", "А в Одессу не хочется?".

Напомним, Ведущий "Орла и решки" Бедняков с женой дали новорожденному сыну красивое украинское имя: "Пример".

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