Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила горячее видео, на котором показала свои татуировки.

На новых кадрах Анна красуется перед камерой в нежно-голубом кружевном комплекте белья, котором подчеркнуло все ее округлости и прелести. Также на теле девушки можно увидеть множество татуировок, большинство их которых маленькие. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и загадочное выражение.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Помню, как я делала свой первый тату, при том, что до этого я очень была против "портить свое тело". Так вот сейчас смотрю уже на свою 10 папу на теле и чувствую, что это еще не конец! Поэтому, чтобы удовлетворить свои хотелки, и не забить все тело – я обожаю перебивать свои... У них кайфовый ассортимент, много патриотических, надписей, маленьких татушек, которые держатся до 7 дней!".

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