Бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая является соосновательницей продюсерского центра Mozgi Entertainment, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась кадром, на котором предстала в необычном образе, а также рассказала, как ее компания остановила распространение и украинской музыки в россии.

По словам Ирины, ее компания Mozgi Entertainment одной из первых после полномасштабного российского вторжения остановила распространение и украинской музыки в россии. Однако, все оказалось не так просто. Продюсер отметила, что их компания сотрудничала с французской фирмой Believe SAS, которая решила не выводить свое представительство с российского рынка, так что пришлось искать другие пути.

В своем посте Горовая подробно рассказала, как все было: "MOЗGI Entertainment как крупнейшая компания в сфере музыкальной дистрибуции работает с рядом мировых цифровых агрегаторов. С начала полномасштабного вторжения мы одними из первых остановили распространение и монетизацию нашей музыки в России. Понимая, что Believe SAS не выводит представительство с вражеского рынка, мы начали работу с другими партнерами и процесс вывода нашего музыкального каталога из Believe SAS. Процесс юридически сложен и не быстр, ведь в нашем каталоге более 2000 музыкальных произведений. Мы решили сообщить всем коллегам и партнерам. Думаю, все игроки рынка заинтересованы в том, чтобы не было злоупотреблений и нездоровой конкуренции. Давайте помогать друг другу и вместе развивать украинскую музыкальную индустрию!".

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