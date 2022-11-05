Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила видео, в котором объявила конкурс и показал призы.

Как оказалось, Даша решила разыграть среди своих фолловеров роскошный автомобиль и несколько других призов, среди которых модная детская коляска, смартфон, а также денежные призы. В ролике блогерша заверила поклонников, что уже отправила средства на ВСУ, чтобы уберечь себя от хейта в комментариях.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Условия знаете. Мои друзья – это ваши друзья". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию девушки: "Ровенские номера! Это знак! Она должна быть моя!", "Какой Вы светлый человек! Даже чувствуется тепло! Я участие принимать не буду, потому что никогда не везет мне, но ваши слова о том, что пусть призы достанутся именно тем людям, кому они необходимы в самое сердце!", "До слез просто, насколько вы искренний человек. Пусть мечты сбываются у каждого", "Надеюсь повезет на этот раз", "Может это знак, чтобы все же получить права", "Очень удобно на ровенских номерах. Мне нужно", "Желаю каждому из нас победы, веры и надежды", "Принимаю участие с удовольствием. И пусть действительно выиграют те люди, которым больше всего это нужно".

Напомним, Ведущий "Орла и решки" Бедняков с женой дали новорожденному сыну красивое украинское имя: "Пример".

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