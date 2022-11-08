С недавних пор украинский певец и актер Андрей Данилко носит вещи только черного цвета, а черную кепку он снимает только ради того, чтобы его Верка Сердючка смогла появиться перед публикой со звездой на голове.

По словам Данилко, у его смены стиля есть причина. Так, по его словам, был период, когда он очень плохо себя чувствовал и отменил концерты. Работал только на «разовых», «заказных».

«Хотя мне это было тоже тяжело. Я согласиился на контракт на Х-Фактор, попробовать себя в этой роли и найти найти себя как Данилко. Я знал, как выглядит Сердючка и знал, как сделать это хорошо. Как выглядит Данилко я не знал. Ну какой он должен быть? Как его зарисовать?», - вспоминает Данилко тот период в интервью «Скажи Гордеевой».

По его словам, так он нашел свой стиль и его уже можно «зарисовать».

«Черная маска, кепка…Идет даже наш Дима, который в коллективе работает зайцем, и он одел черную маску и и кепку, черный реглан и ему говорят: «Что ты оделся как Данилко?»… Мне не шел черный цвет, я ходил только в синих джинсах, кедах, клетчатая рубашка. Потом как отрезало. Я одел черный и не могу его снять. Я думаю, что период такой», - рассказал Данилко, почему теперь всегда в черном.

Данилко отмечает, что, когда закончится война, он снимет маску, кепку и сделает красивую прическу.

Напомним, Андрей Данилко также рассказал, что его раздражает и почему он набрал лишний вес.

Также сообщалось, что Андрей Данилко прячет под кепкой.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилко рассказал о пережитом кошмаре.