Український актор та співак Андрій Данилко мріє одного разу зняти не лише маску, в якій його лише тепер і бачать, а й кепку.

За словами Данилка, якось він одягнув на себе чорний одяг і тепер буквально не можете його зняти.

«Я думаю, що це період такий», - сказав артист в інтерв'ю «Скажи Гордєєвій» .

За його словами, у мріях він уявляє, що коли закінчиться війна, він не тільки зніме маску і кепку, а й зробить гарну зачіску.

«То ти не лисий?» – здивувалася співрозмовниця артиста.

"Ти що! Я не встигаю стригтися. До мене приїжджає один хлопець, Руслан, та стриже. І каже, «Ну Андрію, навіщо я це роблю, якщо ви весь час ходите в кепці?", - розповів Данилко.

За його словами, у нього іноді виникає проблема з вибором головного убору. Часу їздити магазинами у нього немає.

«Ти заходиш у магазин, кажуть «Андрію, купи три одразу», ні, я купую лише одну. І ось згодом вона починає втрачати колір, тому що я таки її перу, і щоб зробити її темнішою, її треба водою так добре. Я тобі присягаюся! Я не маю часу піти купити кепку», - зізнався Данилко.

Нагадаємо, улюбленець публіки також розповів, що його дратує його зайва вага і, як наслідок, повнота Вєрки Сердючки. Причиною цього став гормональний збій через стрес.

Також Данилко зізнався, чому довго не розмовляв та що йому довелося пережити у дитинстві.

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