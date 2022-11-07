По его словам, отец по ночам стучал в окно и вызывал жену «побеседовать». После этого стука Андрей знал, что через минуту ему надо будет достать табуреточку, бежать к таксофону, набирать 02 и говорить в трубку: «Выезжайте, Розы Люксембург, 57, квартира 11".

Отец Андрея Данилко умер, когда ему было семь лет от онкологического заболевания. Как оказалось, никаких обид Андрей на отца не держит.

«У меня даже вопрос такой не стоял. Это было и было. Я не судья ему и у меня не было на него какой-то обиды», - сказал Андрей в интервью "Скажи Гордеевой", отвечая на вопрос, простил ли он своего отца.

Артист также предполагает, что из-за отсутствия примера семьи у него не сложилось с личной жизнью. Напомним, актер ни разу не был женат, детей у него нет.

«У меня не было примера. Из-за этого, наверное, и у меня не случилась семья. Это я сейчас понимаю. Когда говорят о примере. А мы же обезьянничаем. Может быть, я больше набрался в художественной школе, в театре-студии «Гротеск», потому что я копировал режиссера или учителя по рисованию. Вот я больше в этой сфере крутился. Я дома не находился, потому что там не было места. Одиннадцать квадратных метров, отсутствие кухни, туалет на улице общий для всего двора», - рассказал Данилко об условиях жизни.

И все же, по его словам, дети были очень счастливые. Ведь они не знали, что может иначе.

«В этом не было никакой проблемы, мы были очень счастливыми, потому что не знали, как бывает по-другому», - говорит Данилко.

Напомним, Андрей Данилко рассказал, почему набрал лишний вес.

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