Про це улюбленець публіки Данилко розповів в інтерв'ю «Скажи Гордєєвій».

"Я себе дуже запустив. Всі ці гастролі, стрибки, коли ти в юному віці ще проходять, а потім…" – пояснив Данилко.

За його словами, через такий режим у нього відбувся гормональний збій. Приходити до тями і ставати «людиною» він почав тільки зараз. Крім того, артист дуже схуд. Що, зазначимо, справді дуже помітно.

Також Данилко розповів, що депресії у нього бувають, але лише через те, що відбувається у особистому житті.

«У мене могли бути депресії, пов'язані виключно з особистими стосунками. Момент депресії особистого плану, пов'язаного з особистими стосунками – це я не можу контролювати взагалі», – зізнався Данилко.

Нагадаємо, Андрій Данилко також розповів, як поведінка батька зіпсувала йому його особисте життя.

Також повідомлялося, що Данилко, який досі самотній, поставив хрест на родині та розповів, чому.

Крім того, Politeka.net писала, що Андрій Данилко показав, яка красуня ховається за окулярами "мами" Вєрки Сердючки.

Як виявилося, багато українців навіть не здогадувалися, як у реальному житті виглядає вірна супутниця Вєрки та найближчий друг артиста.