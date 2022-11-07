Став відомий склад журі Національного відбору на Євробачення 2023, фінал якого відбудеться вже 17 лютого.

Так, в результаті голосування в трійку суддів Нацвідбору потрапили Тарас Тополя – 17,41%, Джамала – 15,71%, Юлія Саніна – 15,69%.

Четвертою у голосуванні стала Тіна Кароль. Вона набрала 15,68%.

Наступним після Кароль став DZIDZIO – він набрав 12,6%. Солістка гурту Go_A Катерина Павленко набрала 9,19%, а співачка і «холостячка» Злата Огнєвіч – 6,09%.

Не стануть членами журі Нацвідбору і Валерій Харчишин – 5,78%, а також Косянтин Томільченко – 1,85%.

"Щоб лідери голосування офіційно стали журі Націвідбору, необхідно підписати відповідну угоду. Тож чекаємо новин від супільне мовлення разом", - повідомили в Мінцифри.

Згідно з зазначеною інформацією, в опитуванні взяли участь понад пів мільйона українців.

До речі, на результати голосування вже відреагувала Тіна Кароль, зауваживши, що цифру округлили до 15%.

"Чому 15,68 – це 15, а 15,69 – це 16? Без образ, просто фан", – написала спіачка на своїй сторінці в Інстаграм.

Нагадаємо, Андрій Данилко не приймав участі у голосуванні, хоча українські фани Євробачення розраховували на його присутність.

Також повідомлялось, що Джамала показала, як виглядає без косметики.

Крім того, Politeka.net писала, що Святослав Вакарчук зізнався, що ненавидить Євробачення.