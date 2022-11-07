Українці продовжують обурюватись голосуванням, на якому обирали у журі Нацвідбору на "Євробачення-2023".

Як пише Politeka.net , в Україні завершилося голосування за членів журі Нацвідбору на "Євробачення-2023". В результаті перемогли у голосуванні Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.

Завершилося голосування за членів журі нацвідбору на Євробачення-2023.

Для того, щоб офіційно стати членами журі національного відбору, зірки мають підписати угоду", - написано було у публікації.

Фанати почали активно обговорювати кандидатури:

"Всіх їх люблю, але голосувала за Тіну Кароль", "Тарас Тополі! ріка" (Валерій Харчишин). Сама не знаю чого", "Добре, що без Тіні. Останній відбір показав заангажованість по відношенню до своїх протеже, бо тягла Велбоя", "Яке відношення має Тарас Тополя до Євробачення?", "Злата найкраща! !!Дуже шкода, що її не буде у складі журі!".

Нагадаємо, Джамала у золотому вінку виступила в Україні, показавши чарівну атмосферу.

А ще Politeka писала, що Тіна Кароль вилетіла із журі Нацвідбору Євробачення і одразу відреагувала

Також Politeka повідомляла, що Огневич звернулася до українців після провалу у голосуванні за журі Нацвідбору Євробачення



