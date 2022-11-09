Как сообщает Politeka.net, 9 ноября в Украине отмечают День письменности и языка. Украинцы уже написали радиодиктант национального единства, а звезды поздравляют с праздником в соцсетях.

Теперь к ним присоединилась и телеведущая Катя Осадчая, которая написала пост в Instagram. Кроме того, она рассказала, как уговаривала звезд переходить на украинский язык.

"Я поздравляю вас с Днем украинского языка и письменности! Такой высокой ценой наша нация приобретает понимание важности языка. Я много лет слышала о неудобстве говорить на украинском, о неудобстве на нем петь, о том "какая разница", "не могу выучить, не получается говорить", "юмор на украинском сельский", "песни на украинском не то". Но сейчас ценность языка понятна наконец-то всем", - написала Катя Осадчая.

Катя Осадчая также вспомнила период, когда она только начинала вести "Світське життя": тогда в 2005 и последующих годах большая часть отечественных звезд разговаривала на русском. Сама Осадчая признается, что тоже не с детства говорит на родном языке, поскольку выросла в русскоязычной семье. Однако уроки и огромное желание помогли исправить ситуацию.



"Помню, как одного парня, которого вы все хорошо знаете, на студийном интервью я буквально умоляла начать учить язык онлайн и что это не тяжело и украинский не китайский и дам преподавателя, тогда дальше разговора не пошло, а сейчас этот артист поет на украинском, пишет песни на украинском и говорит и все отлично получается, но к сожалению, нужна была полномасштабная война….", - отметила она.

"Мы можем сколько угодно вести дискуссии о языке, но было бы намного меньше поводов начинать полномасштабную войну, если бы мы говорили все на украинском. Наша нация растет в самых сложных условиях, но не упустим этот очень трудный шанс ею стать, ведь без языка мы не нация", - подытожила Катя Осадчая.

Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.

Также Politeka писала, что Земфира поддержала Украину, Осадчая обратила внимание на показательный момент.

Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.