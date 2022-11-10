Как сообщает Politeka.net, российские "военкоры"-пропагандисты записали видео о том, как им "горько и тяжело" покидать Херсон. На кадрах также видна развалившаяся переправа, организованная российскими оккупантами вдоль Антоновского моста, по которой украинские силы наносили удары, вероятно, с HIMARS.
Украинская телеведущая Катерина Осадчая высмеяла театральное представление военкоров на своей странице в Instаgram.
В частности, знаменитость обратила внимание на театральность отступления российских войск из оккупированного Херсона.
"Так медийно отступают уже вторую неделю, что это похоже на очень плохое кино с очень плохими актерами", - отметила Катерина Осадчая.
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Кроме того, телеведущей стало интересно не актеры ли эти военкоры или нашли в своеморкостане кого-то из журналюг - уж слишком говорливы и странно, что они только двоем переправляются на другой берег с украденными у украинцев автомобилями.
"Ну ладно сами дураки, но не стоит из других дураков делать", - добавила Катерина Осадчая, давая понять, что думает об этом всем фарсе с якобы отступлением российских вояк из Херсона. Ведь каждому понятно, что они трусливо сбежали из-за контрнаступления ВСУ.
Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.
Также Politeka писала, что Земфира поддержала Украину, Осадчая обратила внимание на показательный момент.
Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.