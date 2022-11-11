Екатерина Осадчая начала с того, что долгие годы украинцы, введенные в заблуждение российской пропагандой, называли друзьями не тех людей.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Екатерина Осадчая поздравила польский народ с их национальным праздником – 104 годовщиной восстановленной независимости. Она также раскрыла, как пропаганда россии долгие годы обманывала украинцев и вводила их в заблуждение. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Екатерина Осадчая начала с того, что долгие годы украинцы, введенные в заблуждение российской пропагандой, называли друзьями не тех людей.

"Нас долго вводили в заблуждение советскими нарративами. Мы долго не знали, кто наш настоящий друг и настоящее плечо. Спасибо за все – за приют наших людей, за денежную и моральную помощь, за понимание и отзывчивость, за то, что первыми показали всему миру, как принимать, расселять, кормить, отдавать свое жилье, селить рядом с собой, заботиться", – написала украинка.

Ведущая Екатерина Осадчая призналась, что часто задумывается, могли бы украинцы так слаженно и масштабно откликнуться на помощь, как это сделали поляки. И надееется, что "да, могли".

"С Днем Независимости, Польша! Украинскую независимость в августе будем праздновать вместе у нас", - добавила телеведущая.



Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.

Также Politeka писала, что Земфира поддержала Украину, Осадчая обратила внимание на показательный момент.

Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.