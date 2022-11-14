Как сообщает Politeka.net, убегая из Херсона оккупанты украли енота. На эту новость отреагировали соцсети. Люди начали создавать мемы на эту тему, потому что похищение енота "второй армией мира" это еще тот абсурд. Не удержалась и знаменитая украинская телеведущая Катя Осадчая, которая высмеяла оккупантов на своей странице в Instagram.

За зазорный поступок Катя Осадчая назвала похитителей "позорниками". Однако в возвращении животного домой телеведущая не сомневается.

После хвастовства российских пропагандисов о том, как они похитили енота при побеге из Херсона, Екатерина Осадчая предположила, что именно с этой целью оккупанты и заходили в украинский областной центр.

"Так они в Херсон за енотом приходили? Позорники мира. Продолжение следует. А енота своего мы тоже вернем", – пообещала телеведущая.



Стоит отметить, что похитителем енота оказался владелец крымского зоопарка "Тайган" Олег Зубков. Он был неоднократно судим и в рамках одного из дел – о травме, полученной ребенком после нападения льва – горе-бизнесмена отпустили из СИЗО только 27 октября.

Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.

Также Politeka писала, что Земфира поддержала Украину, Осадчая обратила внимание на показательный момент.

Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.