Катерина Осадчая находится в теневом бане из-за того, что освещает события в Украине и поддерживает украинцев.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведуща Катерина Осадчая напомнила, что о войне молчать нельзя, даже если соцсети держат тебя в темном куполе. Знаменитость пожаловалась на своей странице в Instagram, что снова находится в теневом бане и рассказала, что вообще об этом думает.



Катерина Осадчая находится в теневом бане из-за того, что освещает события в Украине и поддерживает украинцев. Теневой бан — это способ блокировки, при котором пользователь может создавать новые публикации, но их не видят другие люди.

"Если сообщество считает, что когда нашу страну забрасывают ракетами, мы должны постить котиков, тарелки с молекулярной фигней, желтые листики, то такое сообщество можете идти на*й", - отреагировала Катерина Осадчая.

Телеведущая добавила, что если в мире нет сил противостоять, то у нас хватит сил бороться, а если у них не думают о дипломатии и толерантности, то у нас наоборот. И так случилось, что наш дом оказался в войне вот уже 8 месяцев.

"Если в мире считают, что "наша хата скраю", то наша хата по самому центру и она пылает вот уже почти 9 месяцев, под грустные взгляды тех, кто скраю. Да, они подносят огнетушители, но столько, чтобы не погасло. Это не язык вражды, это язык ярости", - дополнила Катерина Осадчая.

Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.

Также Politeka писала, что Земфира поддержала Украину, Осадчая обратила внимание на показательный момент.

Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.