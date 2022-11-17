Как сообщает Politeka.net, после 24 февраля жизнь каждого украинца безвозвратно изменилась. Иногда хочется сесть и посмотреть старые фотографии из мирной жизни. Этим занялся украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов, который нашел в своем архиве снимок с группой Kalush Orchestra. Фото Горбунов запостил на своей странице в Instagram.
На снимке можна увидеть участников знаменитой группы, которые позируют на камеру. Рядом стоит телеведущий, который счастливо улыбался на камеру.
"Это довоенное фото вместе с группой Kaluhs из "Танців з зірками"! И если бы не война, очередной сезон был бы в разгаре!", - с сожалением напомнил Юрий Горбунов и добавил, что кажется, это было так давно.
Он также отметил, что так тяжело как сейчас, украинцам в новой современной истории еще никогда не было. При этом телеведущий верит в наше счастливое будущее.
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"Ни одной секунды мы не сомневаемся в нашей Победе, после которой снова будут Танці, Евровидение, футбол и концерты под открытым небом!! А пока, украинцы как монолит, держат каждый свой фронт, верят в ВСУ, и в то, что Бог с нами!!", - написал Юрий Горбунов.
Напомним, что солист Kalush Псюк показал, как выглядел в детстве, неожиданные кадры.
Как сообщала Politeka, Осадчая встретилась с солистом KALUSH, удивив видом.
Также Politeka писала, что Kalush Orchestra срочно попросили помощи украинцев после скандала за границей.