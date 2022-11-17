На снимке можна увидеть участников знаменитой группы, которые позируют на камеру. Рядом стоит Юрий Горбунов, который счастливо улыбался на камеру.

Как сообщает Politeka.net, после 24 февраля жизнь каждого украинца безвозвратно изменилась. Иногда хочется сесть и посмотреть старые фотографии из мирной жизни. Этим занялся украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов, который нашел в своем архиве снимок с группой Kalush Orchestra. Фото Горбунов запостил на своей странице в Instagram.

На снимке можна увидеть участников знаменитой группы, которые позируют на камеру. Рядом стоит телеведущий, который счастливо улыбался на камеру.

"Это довоенное фото вместе с группой Kaluhs из "Танців з зірками"! И если бы не война, очередной сезон был бы в разгаре!", - с сожалением напомнил Юрий Горбунов и добавил, что кажется, это было так давно.

Он также отметил, что так тяжело как сейчас, украинцам в новой современной истории еще никогда не было. При этом телеведущий верит в наше счастливое будущее.

"Ни одной секунды мы не сомневаемся в нашей Победе, после которой снова будут Танці, Евровидение, футбол и концерты под открытым небом!! А пока, украинцы как монолит, держат каждый свой фронт, верят в ВСУ, и в то, что Бог с нами!!", - написал Юрий Горбунов.

Напомним, что солист Kalush Псюк показал, как выглядел в детстве, неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, Осадчая встретилась с солистом KALUSH, удивив видом.

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