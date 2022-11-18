Участница «Голос країни-13» из команды Потапа уже не первый раз оказывается в шаге от победы, несколько лет назад Карина Столаба чуть не победила в детском «Голосе».

«Я до сих пор в шоке, у меня руки держат, голос дрожит», – рассказала Столаба, узнав, что примет участие в суперфинале "Голос країни".

Напомним, он пройдет уже 20 ноября в метро. В предыдущих сезонах суперфиналу шоу "Голос країни" предшествовали два полуфинала, но в 2022 году будет только один прямой эфир, в котором и определится победитель проекта.

Примечательно, что Карина до сих пор не знает, кто отправил заявку на ее участие в проекте.

«Кто-то отправил заявку, а я еще не знаю кто. Это, вероятно, будет секрет до конца проекта. Может, я вообще никогда не узнаю. Это будет такая изюминка до конца сезона для меня», – говорила Карина в выпуске бэкстейджа.

Карина является членом команды Потапа и, кстати, фавориткой позитива из «Время и Стекло». По его мнению, молодая певица может даже потеснить на сцене Надю Дорофееву.

«Меня это пронизывает до мурашек, у меня слезы текут. Слов нет», - отреагировала Карина.

Оказавшись снова в шаге от победы, Карина уверяет, что сделает все, чтобы зрители услышали не только ее голос, но и душу.

«Я буду петь душой, сердцем, я очень хочу, чтобы меня услышали, ведь прямые эфиры, это когда голосуют люди и очень важно спеть так, чтобы тебя прочли, чтобы почувствовали твою историю и то, что ты хочешь передать. Поэтому я максимально постараюсь это сделать», - сказала Карина.

Напомним, Потапу сделали замечания, напомнив, что он живет в Украине.

Также сообщалось, что на Карину Столабу обратила внимание Алина Паш.

Кроме того, Politeka.net писала, что в команде Потапа появилось настоящее сокровище.