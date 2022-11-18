«Я до сих пор в шоке, у меня руки держат, голос дрожит», – рассказала Столаба, узнав, что примет участие в суперфинале "Голос країни".
Напомним, он пройдет уже 20 ноября в метро. В предыдущих сезонах суперфиналу шоу "Голос країни" предшествовали два полуфинала, но в 2022 году будет только один прямой эфир, в котором и определится победитель проекта.
Примечательно, что Карина до сих пор не знает, кто отправил заявку на ее участие в проекте.
«Кто-то отправил заявку, а я еще не знаю кто. Это, вероятно, будет секрет до конца проекта. Может, я вообще никогда не узнаю. Это будет такая изюминка до конца сезона для меня», – говорила Карина в выпуске бэкстейджа.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Писаренко и Никишин ушли из "Дизель Шоу" и поспешили в рф, Сморыгин назвал причину: "Ребята не смогли..."
Ключевой элемент стратегии: с какими последствиями столкнется Кремль после новых ударов по Украине
Началась новая ракетная атака по Украине, гремят взрывы: что известно о "прилетах"
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Карина является членом команды Потапа и, кстати, фавориткой позитива из «Время и Стекло». По его мнению, молодая певица может даже потеснить на сцене Надю Дорофееву.
«Меня это пронизывает до мурашек, у меня слезы текут. Слов нет», - отреагировала Карина.
Оказавшись снова в шаге от победы, Карина уверяет, что сделает все, чтобы зрители услышали не только ее голос, но и душу.
«Я буду петь душой, сердцем, я очень хочу, чтобы меня услышали, ведь прямые эфиры, это когда голосуют люди и очень важно спеть так, чтобы тебя прочли, чтобы почувствовали твою историю и то, что ты хочешь передать. Поэтому я максимально постараюсь это сделать», - сказала Карина.
Напомним, Потапу сделали замечания, напомнив, что он живет в Украине.
Также сообщалось, что на Карину Столабу обратила внимание Алина Паш.
Кроме того, Politeka.net писала, что в команде Потапа появилось настоящее сокровище.