Так, одна із глядачок звернула увагу на те, як Потап називає учасника Павла Нажигу, який опинився в його команді, пише Politeka.net.
«Шановний Потапе! Дуже прошу пам'ятати, що ви в Україні. Не називайте українських учасників російською! В Україні є Павло, а в Росії – Паша», - зауважила на адресу Потапа глядачка.
У результаті цей вислів переріс у гаряче обговорення, як краще звертатися до Павла, і переходу особистості.
"Ви не праві. Взагалі Паша є однією з українських зменшених форм до імені Павло», «Тут для тих, хто особливо обдарований написано, що це знімалося до війни і тоді можна було називати та співати пісні та розмовляти російською. Так до чого тут Потап, чи просто знічев'я треба написати», «Українські зменшені форми — Павлусь, Павлусько, Павлусенько, Павлусик, Павлусичок, Павлунь, Павлуня, Павлуньо, Павлик, Павличко, Павлонько, Павлій, Павлиш, Павлуша, Пава, Павка, Паша», "І зараз можна розмовляти російською, ніхто не забороняє! Просто зробили б субтитри українською", - сперечаються у коментарях глядачі.
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Зазначимо, що Павло Нажига – молодий тато із Чернівців, прийшов на "Голос країни" заради своєї мрії – вирватися на велику сцену.
Також він хоче стати справжнім прикладом для своїх дітей.
Павло співає на весіллях, працює ведучим у караоке, і все заради того, щоби прогодувати свою родину. Примітно, що незабаром він стане багатодітним батьком – дружина Павла чекає на третю дитину.
Нагадаємо, співачка Аліна Паш звернула увагуна подопічну Потапа.
Також повідомлялося, що Потапа, який нещодавно повернувся до України, помітили в Німеччині.
Крім того, Politeka.net писала, що ведучий "Голосу" Юрій Горбунов розповів про свій стан.