Продюсер і тренер «Голосу країни-12» Потап став причиною запеклої суперечки, яка вибухнула між глядачами вокального проекту.

Так, одна із глядачок звернула увагу на те, як Потап називає учасника Павла Нажигу, який опинився в його команді, пише Politeka.net.

«Шановний Потапе! Дуже прошу пам'ятати, що ви в Україні. Не називайте українських учасників російською! В Україні є Павло, а в Росії – Паша», - зауважила на адресу Потапа глядачка.

У результаті цей вислів переріс у гаряче обговорення, як краще звертатися до Павла, і переходу особистості.

"Ви не праві. Взагалі Паша є однією з українських зменшених форм до імені Павло», «Тут для тих, хто особливо обдарований написано, що це знімалося до війни і тоді можна було називати та співати пісні та розмовляти російською. Так до чого тут Потап, чи просто знічев'я треба написати», «Українські зменшені форми — Павлусь, Павлусько, Павлусенько, Павлусик, Павлусичок, Павлунь, Павлуня, Павлуньо, Павлик, Павличко, Павлонько, Павлій, Павлиш, Павлуша, Пава, Павка, Паша», "І зараз можна розмовляти російською, ніхто не забороняє! Просто зробили б субтитри українською", - сперечаються у коментарях глядачі.

Зазначимо, що Павло Нажига – молодий тато із Чернівців, прийшов на "Голос країни" заради своєї мрії – вирватися на велику сцену.

Також він хоче стати справжнім прикладом для своїх дітей.

Павло співає на весіллях, працює ведучим у караоке, і все заради того, щоби прогодувати свою родину. Примітно, що незабаром він стане багатодітним батьком – дружина Павла чекає на третю дитину.

Нагадаємо, співачка Аліна Паш звернула увагуна подопічну Потапа.

Також повідомлялося, що Потапа, який нещодавно повернувся до України, помітили в Німеччині.

Крім того, Politeka.net писала, що ведучий "Голосу" Юрій Горбунов розповів про свій стан.