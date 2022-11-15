До команди Потапа на шоу «Голос країни» потрапив дуже потужний вокаліст, суперфіналіст другого сезону «Голосу. Діти» Михайло Цар.

Нагадаємо, після відмови Святослава Вакарчука бути тренером у «Голосі країни» його підопічні були розподілені між іншими зірковими тренерами.

Таким чином Потап, Оля Полякова і Надя Дорофєєва отримали в свої команди по одному, але дуже потужному вокалісту.

Українці знають Михайла ще з часів його виступів у "Голос. Діти".

Михайло Цар тепер буде виборювати перемогу саме у команді Потапа.

Додамо, після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну співаку довелося покинути свою домівку та поїхати за кордон, до Німеччини. Там він дав понад 60 благодійних концертів, на яких збирав гроші для українських захисників.

"Я виїхав за кордон через свою інвалідність по слуху і зараз перебуваю у Німеччині», - розповідав Цар.

Юнак також зазначив, що хоче, аби всі українці у найвіддаленіших кутках світу і в самій Україні єдналися і продовжували боротися за нашу спільну перемогу, бо в єдності наша сила.

Тоді, ще до 24 лютого, саме Вакарчук дав Михайлу шанс позмагатися за перемогу у "Голосу країни-12".

Однак, як відомо, після повномасштабного вторгнення лідер «Океану Ельзи» вирішив сконцентруватися на поїздках на фронт, благодійних концертах та підтримці українських захисників, тому від подальшої участі у проекті від відмовився. А Цар тепер буде боротися за перемогу у команді Потапа.

Втім декого такий поворот подій засмутив.

«Розчарована. Як можна було кинути людей, які тобі довірились», «Зекономили кошти на новому тренері. Сподіваюсь, що ці кошти і скоріш за все відступні, підуть на ЗСУ», «Це дуже несправедливо по відношенню до таких голосів, просто розштовхати їх, як запасний вантаж, в чужі команди. Чесно було б дати окремого тренера та залишити рівні шанси для них! Вони на те заслуговували!», - пишуть у коментарях глядачі.

Інші ж підкреслюють, що у Потапа з'явився чудовий вокаліст, який може здобути перемогу.

«В Потапа буде хоч один чудовий учасник Михайло», «Ох і голос в нього!», «Вболівала за нього на дитячому Голосі, вболіваю і зараз. Талант!», «Це щось неймовірне!», «Слухати, не наслухатися!», «Який він крутий!», - висловлюються про Михайла Царя глядачі «Голосу країни».

Нагадаємо, суперфінал 12 сезонгу шоу "Голос країни" відбудеться 20 листопада.

Цього року через війну організатори проведуть лише один прямий ефір, де оберуть переможця.

Також повідомлялось, що Полякова емоційно відреагувала на повернення Кароль у "Голос країни".