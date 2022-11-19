Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, опубликовал снимки, сделанные во время его выступления в Кишиневе.

Артист, который заметно похудел, поблагодарил Кишинев за прием и признался, что им с «мамой» и остальніми участниками команды понравилось.

«До скорой встречи!», - пообещал Данилко.

В комментариях к публикации артисту сделали множество комплиментов, а Леся Никитюк отреагировала тремя огоньками.

«Андрей и Ко, огромное спасибо за вашу энергию», «Наша Вера», «Это было незабываемо», «Спасибо за концерт, за атмосферу. Всё буде Украина!», «Спасибо Андрей! Большое уважение вам за все! Вы умный и талантливый человек. Рада что побывала на этом концерте, вы человек-праздник», «Спасибо за концерт! Подарили надежду и радость жизни!», - пишут артисту его поклонники.

Напомним, в недавнем интервью Андрей Данилко рассказал, что его лишния вес связан не с употреблением еды и алкоголя, а с гормональным сбоев, которые произошел на фоне постоянных стрессов и тяжелого графика работы.

В какой-то момент Данилко даже принял решение визуально уйти со сцены, ограничить количество выступлений.

«Потому что я себе не нравился на экране, меня раздражало, что она (Сердючка – ред) полная, что видно эти щеки. И когда одеваешь эту звезду, тут застежка, у тебя квадратное лицо», - говорил Данилко.

Артист признавался, что ему нужна пауза, чтобы привести себя в порядок и вернуться в тот вес, который он хочет.

Также Андрей Данилко рассказал о пережитом испытании в детстве и почему он не разговаривал.

Кроме того, Данилко признался, из-за чего него могут быть депрессии.