Артист, который заметно похудел, поблагодарил Кишинев за прием и признался, что им с «мамой» и остальніми участниками команды понравилось.
«До скорой встречи!», - пообещал Данилко.
В комментариях к публикации артисту сделали множество комплиментов, а Леся Никитюк отреагировала тремя огоньками.
«Андрей и Ко, огромное спасибо за вашу энергию», «Наша Вера», «Это было незабываемо», «Спасибо за концерт, за атмосферу. Всё буде Украина!», «Спасибо Андрей! Большое уважение вам за все! Вы умный и талантливый человек. Рада что побывала на этом концерте, вы человек-праздник», «Спасибо за концерт! Подарили надежду и радость жизни!», - пишут артисту его поклонники.
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Напомним, в недавнем интервью Андрей Данилко рассказал, что его лишния вес связан не с употреблением еды и алкоголя, а с гормональным сбоев, которые произошел на фоне постоянных стрессов и тяжелого графика работы.
В какой-то момент Данилко даже принял решение визуально уйти со сцены, ограничить количество выступлений.
«Потому что я себе не нравился на экране, меня раздражало, что она (Сердючка – ред) полная, что видно эти щеки. И когда одеваешь эту звезду, тут застежка, у тебя квадратное лицо», - говорил Данилко.
Артист признавался, что ему нужна пауза, чтобы привести себя в порядок и вернуться в тот вес, который он хочет.
Также Андрей Данилко рассказал о пережитом испытании в детстве и почему он не разговаривал.
Кроме того, Данилко признался, из-за чего него могут быть депрессии.