О том, что Мария сначала была именно в ее команде, Полякова не замедлила напомнить в своей Instagram-странице.
«Смотрите, кто у нас выиграл. А выиграла моя, из моей команды Маруся Квитка, которая получила второй шанс. И это настолько символично, что выиграла в этом году женщина. Такая красивая, цветущая, и Украина обязательно победит!», - эмоционально отреагировала Полякова на выигрыш Марии Квитки.
Также певица поддержала выступившего в финале Сергея Соловьевав. Участника, который был в ее команде, но не победил.
«Я думаю вы слышали эту прекрасную песню о матери, и я все сделаю для того, чтобы ее услышали вы, в своих радиоприемниках, увидели ее в интернете. Потому что она классная», – пообещала Полякова.
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Кстати, эту песню Сергей написал вместе с братом.
Напомним, что победа Марии возмутила некоторых зрителей. Так, по мнению пользователей соцсетей, победить должен был военный Давид Маскиса, находившийся в команде Нади Дорофеевой.
Также напомним, что прямой эфир «Голоса країни» состоялся на станции метро «Майдан Незалежности» в Киеве 20 ноября.
Средства, полученные во время зрительского SMS-голосования, будут переданы фонду «Вернись живым» для закупки комплектов для разминирования Херсонщины.
Также сообщалось, что Потап появился рядом с генералом Залужным в дырявом свитере.
Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Евровидения" Руслана наделала шума за границей, появились кадры.