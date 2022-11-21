По результатам голосования победительницей 12 сезона «Голоса страны-12» стала Мария Квитка, которая на этапе прослушиваний попала в команду Оли Поляковой, но на нокаутах проиграла своему сопернику и была спасена командой «Второго шанса».

О том, что Мария сначала была именно в ее команде, Полякова не замедлила напомнить в своей Instagram-странице.

«Смотрите, кто у нас выиграл. А выиграла моя, из моей команды Маруся Квитка, которая получила второй шанс. И это настолько символично, что выиграла в этом году женщина. Такая красивая, цветущая, и Украина обязательно победит!», - эмоционально отреагировала Полякова на выигрыш Марии Квитки.

Также певица поддержала выступившего в финале Сергея Соловьевав. Участника, который был в ее команде, но не победил.

«Я думаю вы слышали эту прекрасную песню о матери, и я все сделаю для того, чтобы ее услышали вы, в своих радиоприемниках, увидели ее в интернете. Потому что она классная», – пообещала Полякова.

Кстати, эту песню Сергей написал вместе с братом.

Напомним, что победа Марии возмутила некоторых зрителей. Так, по мнению пользователей соцсетей, победить должен был военный Давид Маскиса, находившийся в команде Нади Дорофеевой.

Также напомним, что прямой эфир «Голоса країни» состоялся на станции метро «Майдан Незалежности» в Киеве 20 ноября.

Средства, полученные во время зрительского SMS-голосования, будут переданы фонду «Вернись живым» для закупки комплектов для разминирования Херсонщины.

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