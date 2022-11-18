Кадр, на якому він усміхається поряд із легендарним українським воєначальником Потап опублікував на своїй сторінці в Instagram.
«Залужний та Потапенко. Щира, сильна, справедлива людина! Йдемо до перемоги», - підписав знакове фото Потап.
На знімку продюсер позує у толстовці зеленого кольору із дірками, а на Залужному можна побачити чорний джемпер.
«Разом до перемоги!», «Тільки вперед!», «Не можна просто взяти і не лайкнути фотку із Залужним», «Потисніть пану Валерію руку від усіх нас», «Які втомлені очі у нашого Генерала», "Тільки Потап втік на початку війни... а зараз як ні в чому не бувало хайп ловить", - коментують фото передплатники Потапа.— коментують фото підписники Потапа.
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Нагадаємо, ще зовсім недавно Потап зазнав жорсткої критики через тривалу відсутність в Україні. За кілька днів до повномасштабного вторгнення росії Потап та Настя Каменських відлетіли за кордон.
Там вони брали участь у благодійних концертах та збирали гроші для допомоги ЗСУ.
Після повернення Потап розповів, що з березня перебуває у територіальній обороні. За словами артиста, його записав батько.
"Я сказав батькові: "Хочу їхати, хочу на фронт, на передову". А він відповідає: "У тероборону запишися для початку". Я йому: "Запиши мене до тероборони", - розповідав Потап у своєму інтерв'ю.
Також повідомлялося, що Потапа, який нещодавно повернувся до України, зняли у Німеччині.
Також нагадаємо, що Потапу зробили зауваження, нагадавши, що він живе в Україні.