Останнім часом артистка регулярно їздить різними країнами, нагадуючи світу про війну в Україні та збираючи кошти на потреби постраждалих від вторгнення рф.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Лижичко показала відеозвіт зі своєї чергової поїздки. У столиці Греції Афінах Руслана стала учасницею масштабної ходи центром міста.

"Щойно з українською громадою в Греції та Послом України пройшли ходою центром Афін. Сотні українців зібралися з прапорами України і під гасла 📢 #russiaisterroriststate #putinkiller #StandWithUkraine вирушили до Синтагми - Площі Конституції, де розташований палац Грецького парламенту в Афінах. Я звернулася із закликом не вірити пропаганді, відрізняти, де правда, а де брехня", — розповіла співачка.

Після цього Руслана Лижичко разом із усіма виконала Гімн України та "Ой, у лузі червона калина".

"Дякую всім українцям, які залишаються активними і не втомлюються виходити на вулиці по всьому світу. Подібні акції - також наша зброя! Це допомогає і сприяє пришвидшеню у прийнятті важливих політичних рішень на міжнародному рівні", — наголосила артистка..

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