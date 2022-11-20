Останнім часом артистка регулярно їздить різними країнами, нагадуючи світу про війну в Україні та збираючи кошти на потреби постраждалих від вторгнення рф.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Лижичко показала відеозвіт зі своєї чергової поїздки. У столиці Греції Афінах Руслана стала учасницею масштабної ходи центром міста.
"Щойно з українською громадою в Греції та Послом України пройшли ходою центром Афін. Сотні українців зібралися з прапорами України і під гасла 📢 #russiaisterroriststate #putinkiller #StandWithUkraine вирушили до Синтагми - Площі Конституції, де розташований палац Грецького парламенту в Афінах. Я звернулася із закликом не вірити пропаганді, відрізняти, де правда, а де брехня", — розповіла співачка.
Після цього Руслана Лижичко разом із усіма виконала Гімн України та "Ой, у лузі червона калина".
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Бавовна" струснула передмістя Петербурга, стовп вогню видно за кілометри: перші кадри та деталі
Важливі зміни запроваджують в Україні з 19 листопада: подробиці нового закону, що потрібно знати
"Там взагалі все у вогні": житлова багатоповерхівка вибухнула в рф, кількість жертв зростає, кадри з місця
Скрипка вважає, що росіянам зараз набагато складніше: "Україна переживає важкі часи, але..."
"Дякую всім українцям, які залишаються активними і не втомлюються виходити на вулиці по всьому світу. Подібні акції - також наша зброя! Це допомогає і сприяє пришвидшеню у прийнятті важливих політичних рішень на міжнародному рівні", — наголосила артистка..
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук стала студенткою та похвалилася новим досягненням.
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк відреагувала на фото із схудлою Сердючкою в іншій країні.
Також Politeka писала, що колишня дружина Дзідзьо Slavia показала незвичайний образ для зйомок кліпу.