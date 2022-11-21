Тренер 12-го сезона «Голоса страны» Потап не смог удержать эмоций в прямом эфире шоу, финал которого прошел в метро.

После выступления финалиста Василия Палюха Потап признался, что плакал.

«Ну что тут скажешь, я расплакался. Только песня нас вылечит. Ты божий человек, я знаю, сколько ты делаешь для Украины. Но самое главное – ты сегодня здесь и ты лечишь наши души и сердца. Василий, спасибо тебе за это», - обратился к певцу Потап.

Напомним, молодой волынянин Василий Палюх из села Сошичное Камень-Каширского района учится и прислуживает в церкви, являясь иподиаконом.

На слепых прослушиваниях во время исполнения песни O sole mio к нему обернулись трое судей: Святослав Вакарчук, Надежда Дорофеева и Потап.

Однако, как оказалось, Василий очень хотел попасть в команду Поляковой. В конце концов, парень выбрал Потапа и прошел дальше.

Добавим, что за активную музыкальную деятельность и уникальный талант в 2014 году Василий Палюх был награжден премией «Человек года» волынского края. Кроме того, в 2016 году Василий победил в «Караоке на Майдане».

«В нашей семье четверо ребят – и все творческие. С Василием много поездили по Украине на разные конкурсы и фестивали», – рассказывала мама Василия.

Комментируя выступление Палюха в финале «Голоса страны», украинцы говорят, что у парня голос от Бога:

«Это точно – Божий человек с божьим голосом», «Колокольчик Бога!», «От Бога к сердцу, от сердца к Богу. Спасибо!», «Поет сердцем», «Заплакала», «Хорошее исполнение».

Напомним, не всем понравилось, кто победил в "Голосе страны-12".

Также сообщалось, что Оля Полякова отреагировала на победительницу и дала обещание артисту своей команды.

Кроме того Politeka.net писала, что Потапу сделали замечания, напомнив, что он живет в Украине.