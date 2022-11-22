Телеведущий и герой 9 сезона шоу «Холостяк» Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова пережили в своем браке нелегкие времена.

Как оказалось, Никита и Даша много ссорились и не могли найти общий язык. Кризис в отношениях произошел после рождения их сына Льва.

«В моменты, когда начинали ссориться, мы понимали, что мы так не хотим», – рассказала Даша и в интервью ЖВЛ.

По ее словам, преодолеть кризис им помог психотерапевт. Кроме того, они очень много разговаривали друг с другом.

«Это очень важно – никогда не молчать», – говорит Даша.

По ее словам, после появления ребенка она столкнулась с трудностями, но не могла позволить, чтобы им кто-то помогал.

«Когда ты не спишь и не ешь, ты постоянно нервничаешь, нервничает в первую очередь ребенок, и у вас с мужем начинаются ссоры. Я сейчас понимаю, что когда будет второй ребенок, я уже не буду геройствовать и рассказывать, что мне не нужна помощь», - говорит Даша.

Напомним, ранее о проблемах в браке рассказала звезда «Женского квартала» и певица Кекелия.

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