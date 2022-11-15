Нагадаємо, Вікторія та Тарас мав любовний роман, який тривав протягом трьох років. Закохані багато разів сходилися і розходилися, поки не прийняли остаточного рішення перестати бути парою.
Через деякий час Тарас одружився з дівчиною на ім'я Тіна Антоненко. Однак, як відомо, цей шлюб проіснував зовсім недовго. Всього через рік після весілля актор повідомив, що вони з Тіною більше не разом.
І ось у його стосунків із Вікторією Варлей з'явилося деяке продовження, які підписники сторінки Вікторії вже назвали «своїм серіалом».
Так, на своїй сторінці в Інстаграм дівчина поцікавилася у глядачів, як вони думають – чи отримала вона в новому випуску шоу троянду від «Холостяка» Олександра Топольського.
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«Так, звичайно!», - відреагував Тарас, на що Віка порекомендувала колишньому визначитись, адже раніше він стверджував зовсім інше.
Наступний свій коментар Тарас залишив під фото Вікі у ночнушці. Учасниця шоу «Холостяк» вирішила збудувати для Алекса «халабуду».
"Я любила це робити в дитинстві", - сказала Вікторія.
У свою чергу, Тарас вирішив похвалити екс-кохану: «Віка, ви молодець».
На що дівчина відреагувала словами подяки: «Дякую вам, Тарасе».
Нагадаємо, вже екс-дружина актора Тараса Цимбалюка розповіла, що для їхніх стосунків стало випробуванням.
Також Politeka повідомляла, що Цимбалюк із "Кріпосної" назвав українку, в якій розчарувався.
Крім того, Politeka писала, що "Холостяк" Топольський розповів про скандал зі своїм батьком.