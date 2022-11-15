Український актор Тарас Цимбалюк до певної міри став учасником нового «серіалу» після приходу його екс-дівчини Вікторії Варлей у шоу «Холостяк».

Нагадаємо, Вікторія та Тарас мав любовний роман, який тривав протягом трьох років. Закохані багато разів сходилися і розходилися, поки не прийняли остаточного рішення перестати бути парою.

Через деякий час Тарас одружився з дівчиною на ім'я Тіна Антоненко. Однак, як відомо, цей шлюб проіснував зовсім недовго. Всього через рік після весілля актор повідомив, що вони з Тіною більше не разом.

І ось у його стосунків із Вікторією Варлей з'явилося деяке продовження, які підписники сторінки Вікторії вже назвали «своїм серіалом».

Так, на своїй сторінці в Інстаграм дівчина поцікавилася у глядачів, як вони думають – чи отримала вона в новому випуску шоу троянду від «Холостяка» Олександра Топольського.

«Так, звичайно!», - відреагував Тарас, на що Віка порекомендувала колишньому визначитись, адже раніше він стверджував зовсім інше.

Наступний свій коментар Тарас залишив під фото Вікі у ночнушці. Учасниця шоу «Холостяк» вирішила збудувати для Алекса «халабуду».

"Я любила це робити в дитинстві", - сказала Вікторія.

У свою чергу, Тарас вирішив похвалити екс-кохану: «Віка, ви молодець».

На що дівчина відреагувала словами подяки: «Дякую вам, Тарасе».

Нагадаємо, вже екс-дружина актора Тараса Цимбалюка розповіла, що для їхніх стосунків стало випробуванням.

Також Politeka повідомляла, що Цимбалюк із "Кріпосної" назвав українку, в якій розчарувався.

Крім того, Politeka писала, що "Холостяк" Топольський розповів про скандал зі своїм батьком.