Шанувальники Володимира Дантеса називають його доброю людиною і висловлюють впевненість у тому, що Надя Дорофєєва ще пошкодує про втрату такого чоловіка.

Нагадаємо, днями Дантес розповів, що зі своєю колишньою дружиною Дорофєєвою він не спілкується. При цьому офіційно вони розійшлися друзями.

«Ми іноді спілкувалися з Надею, але зараз я не маю жодних штук, які могли б перетинатися з нею. Тому я не бачу жодної потреби спілкуватися з нею», - сказав Дантес в інтерв'ю ЖВЛ.

Артист також зізнавався, що для нього стосунки Наді та Михайла Кацуріна, який був другом їхньої родини, стали несподіванкою.

«Я просто хочу дізнатися, а як це сталося, а коли? Я не люблю лицемірство та скритність. Я завжди казав, що коли людина недомовляє, то це неприкольно. Мені неприємно все, що сталося, реально. Точніше, не все, що сталося, а як. І все, що після цього. Але це на совісті людей», - пояснив Дантес, додавши, що чекає, коли Михайло та Надя все розкажуть у своїх інтерв'ю.

Тисячі українок стали на бік Дантеса і, зазначимо, постійно пишуть неприємні повідомлення на адресу його екс-дружини.

Шанувальники співака вірять, що Надя ще неодноразово пошкодує про своє рішення.

«На своєму досвіді знаю, що коли так чинять, все погано закінчується. Впевнена, Надя ще двісті разів пошкодує, що зробила саме так. Там видно, що карма буде. Може, не відразу. Через пару років», «Дорофєєва несамовито почала дратувати, «закохалися». "Сподіваюся, у Вови все обов'язково буде добре", «Не фанатка його пісень, але почну слухати. Бо бачу особистість. А ось Доброфєєва виявилася простою Надькою», «Надя сама винна у хейті, який отримає. Те, що вона пішла від Дантеса, то їхня справа, кохання буває проходить, але вона зрадила подругу, а зараз робить вигляд, що нічого поганого в цьому немає і то просто таке життя», «Тримайся, Вова…», - пишуть у коментарях українки.

Зазначимо, що Михайло Кацурін також мав родину – дружину Дашу та двох дітей.

Примітно, що тепер Володимир Дантес має романтичні стосунки з Дарією.

«У нас супервідносини, але я не хочу про це поки що говорити якось відверто. Вона неймовірна жінка, і я радий, що вона в моємуу житті. Я просто вже жив на показ», – пояснив Дантес.

Нагадаємо, Дантес жорстко пройшовся по росіянах після ракетної атаки.

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