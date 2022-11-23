На своей странице в Instagram артист прокомментировал суперфинал 12-го сезона шоу «Голоса країни» и рассказал, что решил сделать вместе со своей женой Настей Каменских.

"Закончился Голос 12, который мы снимали в метрополитене города Киева на станции метро Майдан Незалежности. Я очень благодарен тренерам Голоса из разных стран за поддержку в это непростое для Украины время. Спасибо всем, кто отдавал голоса за мою команду, потому что каждый ваш голос , каждое SMS - это донат на закупку комплектов оборудования для разминирования Херсонщины. От нашей семейной пары с Настей Каменских мы добавили 100 000 гривен в общий сбор", - пишет Потап.

"Я благодарен всем участникам, но особенно хочу поблагодарить команду Потапа, Вы невероятны!!! Спасибо всем телевизионным профи, благодаря которым мы продолжаем борьбу на информационном фронте, за то, что Голос состоялся, за то, что мы делаем все, чтобы мир не забывал о войне!!!!", - подчеркнул Потапенко.

Напомним, 20 ноября в прямом эфире состоялся суперфинал 12 сезона «Голос країни». Победительницей стала Мария Квитка, которая после слепых прослушиваний сначала попала в команду Ольги Поляковой, однако в нокаутах проиграла своему сопернику и оказалась в команде «Второй шанс».

Напомним, не всем понравилось, кто победил в "Голосе страны-12".

Также сообщалось, что Оля Полякова отреагировала на победительницу и дала обещание артисту своей команды.

Кроме того Politeka.net писала, что Потапу сделали замечания, напомнив, что он живет в Украине.