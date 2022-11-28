Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - популярный украинский телеведущий, который стал настоящей звездой шоу "Маска". Знаменитость до 2020 года был женат на Елене Войченко, которая родила звездному супругу двоих детей. А в 2020 Остапчук развелся и сразу же женился на нотариусе Кристине. Пара не успела прожить вместе два года, как начались проблемы.
Телеведущий Слава Демин отметил, что у пары произошел конфликт, когда Владимир решил поехать в августе к детям в Канаду. А недавно стало известно, что Остапчук развелся, но официального подтверждения этой информации пока не было. При этом Кристина успела с тяжелым сердцем уехать в Европу и пара отписалась друг от друга в Инстаграм.
А в этот раз Владимир решил сделать признание в своем сторис.
"Я считаю, что наконец-то пришло время сделать признание", - написал Остапчук.
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"Сегодня я сбил снеговика", - продолжил Владимир, видимо, подшучивая.
Напомним, Остапчук после новости о разводе рассказал о своем провале
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А еще Politeka писала, что Остапчук после новости о разводе оказался в зоне боевых действий: фото