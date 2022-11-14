Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который в 2020 году после развода сразу же женился на нотариусе Кристине. Но пара вместе была не долго, ведь с лета 2022 года их вместе никто не видел.
Телеведущий Слава Демин подтвердил, что у пары конфликт, а недавно стало известно о разводе Владимира и Кристины. Правда сами виновники торжества никак не комментируют эту новость. А на днях Кристина уехала в Европу. Владимир же остается в Украине и вернулся к своему блогу в Инстаграм.
А в этот раз Остапчук показал, как находится в зоне боевых действий в Волчанске. На кадрах можно услышать взрывы. Владимир в видео отметил, что оккупанты постоянно обстреливают хутора, которые находятся недалеко от границы с россией.
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А еще Politeka сообщала, что Остапчук после новости о разводе ответил на хейт украинцев
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