Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который в 2020 году после развода сразу же женился на нотариусе Кристине. Но пара вместе была не долго, ведь с лета 2022 года их вместе никто не видел.

Телеведущий Слава Демин подтвердил, что у пары конфликт, а недавно стало известно о разводе Владимира и Кристины. Правда сами виновники торжества никак не комментируют эту новость. А на днях Кристина уехала в Европу. Владимир же остается в Украине и вернулся к своему блогу в Инстаграм.

А в этот раз Остапчук показал, как находится в зоне боевых действий в Волчанске. На кадрах можно услышать взрывы. Владимир в видео отметил, что оккупанты постоянно обстреливают хутора, которые находятся недалеко от границы с россией.

Напомним, Владимир Остапчук впервые после новости о разводе вышел на связь: фото

А еще Politeka сообщала, что Остапчук после новости о разводе ответил на хейт украинцев

Также Politeka писала, что Полякова подшутила над Остапчуком после новости о его разводе



