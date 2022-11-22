Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Знаменитость в 2020 году развелся с Еленой Войченко, которая ему родила двоих детей. После этого шоумен сразу же женился на нотариусе Кристине. Но с лета текущего года пару больше не видели публично вместе. Конфликт подтвердил и телеведущий Слава Демин. После этого появилась информация, что пара официально развелась. А недавно Владимир и Кристина отписались друг от друга в Инстаграм.

Владимир долгое время не вел Инстаграм после информации о разводе, а недавно вернулся к блогу. На новых кадрах Остапчук поделился фото, где показывал голубику.

"200 грн за 250 г. За такую цену непонятно, кто из нас "лохина", - написал Остапчук.

"Ты лох", - написал комментарий Владимиру фанат.

"По факту", - ответил Остапчук.

Напомним, жена Остапчука после новости о разводе приспустила бретельки, показав красоту в спальне

Также Politeka сообщала, что жена Остапчука после новости о разводе разоткровенничалась о бурном вечере

А еще Politeka писала, что жена Остапчука после слухов о разводе заговорила о деньгах и втором мужчине



