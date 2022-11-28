Мика Ньютон изредка делится подробностями личной жизни. Известно, что исполнительница вышла замуж в декабре 2018 года и осталась жить в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Мика Ньютон с мужем, американским бизнесменом Крисом Сааведро отправилась в Нью-Йорк, где у нее запланировано выступление. По дороге исполнительница сделала фото с любимым, которым поделилась в Instagram, а также показала забавное архивное фото со свадьбы.

В своем фотоблоге артистка опубликовала архивный снимок, где они с мужем - бизнесменом Крисом Сааведро - демонстрировали гостям первый свадебный танец. Снимок получился довольно забавным, ведь Крис и Мика с юмором подошли к первому танцу. Как рассказала певица, именно это и укрепляет их пару более восьми лет.

Также Мика Ньютон по дороге сделала фото с любимым и рассказала, что Крис уже более восьми лет является ее лучшим другом. С каждым годом их отношения становятся сильнее. Певица отметила, что рядом с ним чувствует себя по-настоящему счастливой.

"По дороге в Нью-Йорк со своим лучшим другом в течение восьми с половиной лет. Время летит, и наша связь становится только крепче. Я чувствую себя очень счастливой, ведь ты рядом со мной", – написала она.

Напомним, Мика Ньютон вернулась в Украину и зажгла с дочерьми скандального экс-регионала.

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