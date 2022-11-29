Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото и видео со своего визита на деоккупированные территории и поделилась впечатлениями от увиденного.

На одной из фотографий Соломия запечатлена на въезде в город Изюм на Харьковщине, который в сентябре ВСУ освободили от российских оккупантов. На снимке телезвезда запечатлена в теплой куртке и с шарфом, она не смотрит в камеру и выглядит серьезной. На видео Соломия показала, как встретилась с людьми, которые продолжают жить в сложных условиях в преддверии зимы. Судя по видео, она раздавала гуманитарную помощь этим людям и много с ними общалась и обнималась.

А в подписи к публикации Витвицкая рассказала: "Изюм. Лиман. Краматорск. Столько горя и беды принесло рашистское иго. Но там под обстрелами до сих пор остаются жить и старики, и дети… И, несмотря на постоянные угрозы, отсутствие света и тепла – все равно улыбаются и верят в лучшее. Наш народ не одолеть! Обязательно выстоим".

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