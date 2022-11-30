Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько фото и заинтриговала сюрпризом, который будет на ее концертах.

Как оказалось, Надя решила разыграть среди своих поклонников картину, которую рисовала в клипе на песню "Крапають" при помощи молодого художника. В новом посте певица показала снимки той самой картины, а также кадр с художником, который ей помогал. В подписи к публикации звезда раскрыла подробности этого розыгрыша. Оказалось, что провести его она решила прямо на своем концерте.

"Важно. Для всех посетителей моих благотворительных концертов. На протяжении трех концертов я буду собирать донаты для @dobrobat.in.ua на отстройку разрушенных врагом домов. Среди всех, кто задонатит, я разыграю части той самой картины из клипа "Крапають", которую я создала вместе с @lisniakkk. Таким образом мы сможет собрать еще больше средств на отстройку", - написала Дорофеева и рассказала, как посетители концертов могут принять участие в ее розыгрыше.

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