Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое видео, в котором устроила обзор на стильную обновку.

Как оказалось, в честь черной пятницы Анна позволила себе заказать новые стильные сапоги. В ролике певица сначала появилась в скромном черном платье и показала коробку с теми самыми сапогами. В ролике она призналась, что раньше устраивала подобные примерки, но не комментировала ничего, а в этот раз решила устроить настоящий обзор с примеркой не только сапог, но и наряда.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Как вам образ?". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать новое видео звезды: "Это пушка", "Очень-очень красивая", "У тебя это выходит", "Требую еще такие рубрики", "Такой формат просто огонь", "Тебе так идет", "Я так вас люблю", "Красотка", "Невероятно", "Очень красиво", "Образ очень крутой", "Очень красивая", "Ну очень красиво", "Вау, очень крутой формат, обожаю".

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