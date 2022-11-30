Популярная украинская певица и скандальная участница прошлогоднего Национального отбора на "Евровидение" Алина Паш, которая недавно презентовала новую песню "Вірити", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка опубликовала несколько необычных кадров, поделилась личным и поддержала украинцев в преддверии зимы.

На новых фотографиях Алина запечатлена в темной комнате, она держит в руках подсвечник с горящими свечами. Видимо, это отсылка к тому, что у нее тоже отключают свет и приходится освещать дом разными способами. Перед камерой артистка появилась в просторном белом платье интересного фасона, ее волосы заплетены в косички, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Паш написала: "Боишься ли ты тьмы? Я долго боялась. В детстве, чтобы побороть этот страх, пришлось проработать изрядно, идя на встречу тьме, дойдя до истины, что перестаю бояться только тогда, когда начинаю петь. Да, петь в темноте. Проклятый враг пытается лишить Украину света, тепла и воды. Но зима рано или поздно закончится, поэтому держимся кучи, кто бы где ни были. Будем опорой друг для друга. Наши времена неизбежно наступят. Поборем все страхи, потому что имеем свет внутри нас. И есть песня, которая не затихнет".

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