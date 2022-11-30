Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны несколько месяцев жила в Испании, затем вернулась в Киев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети необычное фото, поделилась своими мыслями и обратилась к поклонникам.

На новой фотографии Настя запечатлена, видимо, в своем доме, она сидит за фортепиано и положила руку на клавиши. Перед камерой она появилась в белоснежном платье необычного фасона с кружевными вставками, которое подчеркнуло фигуру и ноги. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа и грустный вид.

В подписи к публикации Каменских написала: "Музыка во время войны приобрела новые значения и стала тем островком, куда можно спрятаться от внешнего мира. Я радуюсь, что украинцы стали больше ценить то, что произведено с украинской душой и теперь родной язык мы слышим чаще. Потому что для меня это всегда было особое наслаждение – петь на украинском и писать украинские песни. А сегодня я ощущаю, что и слушатели разделяют эти чувства. А что для вас сейчас музыка? Какие песни оказались поддержкой в такое время?".

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