Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательным фото со своего венчания и показала маму, которая отмечает свой день рождения.

На фотографии Илона запечатлена в храме, она в элегантном свадебном платье с платком на голове. Рядом с ней стоит муж Иван Хомячук, а также из родители. Как известно, несколько месяцев назад Илона решила обвенчаться со своим мужем и даже устроила это по всем традициям – с белым платьем и обручальными кольцами.

В подписи к публикации Гвоздева рассказала о своей маме и трогательно поздравила ее с днем рождения: "Моя Дорогая мама, моя родная, сегодня ты стала мудрее еще на один год! Знаешь, война обнажила все наши чувства и каждый день может быть последним, поэтому сегодня я хочу сказать тебе спасибо за то, что ты очень чуткая, добрая и сильная женщина; ты самая лучшая бабушка для моих детей; ты непревзойденная домохозяйка и хозяйка; ты отчаянная женщина, жена, мать, которая ради счастья и здоровья семьи готова ехать тысячи км, отдать последнюю копейку, быть надежным тылом и при этом всегда улыбаться, и очаровывать. Ты пример для подражания, ты всегда рядом и всегда поддерживаешь меня, ты моя волшебная муза, ты моя жизнь и мой воздух. Сегодня я так боюсь не успеть сказать тебе как СИЛЬНО Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!".

Напомним, "Боже, какая красотка": Санина из The Hardkiss с длинными волосами обескуражила видом, фото.

Как сообщала Politeka, "Все сидения черные": Никитюк насмешила украинцев кадром со своим "меценатом" Рафиком.

Также Politeka писала, что "Времена не выбирают": Лобода удивила новым фото и лозунгом "Слава Україні".