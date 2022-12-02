Известная актриса театра и кино сейчас не так часто выступает, большую часть времени занимается помощью ВСУ, однако не забывает поддерживать и коллег. Несмотря на то, что старшая дочь Ольги находится в рф и молчит о ситуации в родной стране, сама артистка остается в Украине и осуждает действия страны-террориста.

«С премьерой, мои дорогие коллеги и спасибо за все!❤️Мы поклоняемся нашим защитникам armed_forces_of_ukraine за возможность снова выйти на сцену! Без депрессии, страха хоть на мгновение…! Спасибо сердечно нашим дорогим зрителям, которые остаются верными ТЕАТРУ! 🎭 Быть добру и нашей победе!» - написала Ольга под яркими кадрами.

В сети обсудили и образ артистки, и ее обращение:

«Как же вы похожи с сестричкой❤️😘в этом образе прям сильно сильно)); Был на спектакле в Тернополе просто невероятно я в восторге был 😍🔥; Шикарно в красном прям; Вы на маму похожи ❤️; Остальное фото- круть!😍; Очень хорошо ❤️; Гламурная тетя Оля😄😍; Beautiful 💌Вы просто супер 🔥👏❤️ Это 1000% антистресс в это нелегкое для всех время!».

Также на своей странице в Instagram звезда сообщила, что ее аккаунт оказался под угрозой блокировки. Скорее всего, так произошло из-за того, что актриса активно делала публикации о преступлениях российских оккупантов в Украине и не боялась говорить правду о войне.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.