Известная украинская актриса Ольга Сумская прокомментировала ситуацию, из-за которой часто сталкивается с критикой. Ее старшая дочь которой с детьми и мужем осталась жить в Москве и продолжает молчать о происходящем. В интервью со Славой Деминым Ольга наконец-то высказалась.

Так, Ольга рассказала о своей дочери Антонине Паперной, которая не может решиться публично говорить о войне из-за террора в России.

«Я рассказываю ей, она смотрит телеграммы-каналы. Те украинцы, которые находятся там, они в курсе страшных событий, которые здесь происходят. И они в отчаянии, они не могут выразиться, находятся в режиме ужасного террора. Я не оправдываюсь, я не имею права оправдываться перед украинцами за свою дочь. Там полная зависимость. Шаг налево, шаг направо и все» - говорит Ольга.

Мы писали, по словам актрисы, она вместе с мужем Виталием Борисюком и 20-летней дочерью Анной остаются в Украине.

"Все-таки надо сказать, что мы, взрослые, как-то мужественно переносим это. Дети более склонны к состоянию стресса. Поэтому когда я смотрю, в каком состоянии дети, непосредственно и моя Анечка... Мне, конечно, очень жаль, я волнуюсь за нее. Это все очень опасно. Но она с нами, с родителями" - признается актриса.

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала озорные кадры с именинником-мужем Виталием Борисюком.

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