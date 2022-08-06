Украинка раскритиковала Ольгу Сумскую с Ниной Матвиенко и актриса не стала молчать, ответив недовольной.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - популярная украинская актриса, имея звания Народной и Заслуженной артистки Украины. На днях знаменитость опубликовала фотографию с легендарной украинской певицей Ниной Матвиенко.

"Вдохновляющие встречи… С Ниной Митрофановной Матвиенко… Люблю!", - написала Ольга в публикации.

Звезды получили множество положительных комментариев, но не обошлось и без критики. Так, одна украинка высказала свое мнение о знаменитостях.

"Две ****** ****. Туалет плачет по вам, иуды чертовы. Тью, гадость", - написала украинка.

Ольге сильно впечатлилась комментарием в свой адрес и решила отреагировать, посвятив отдельный сторис хейтерке.

"Очень жаль, что таких пользователей нельзя привлечь к ответственности", - написала Сумская и дала линк на страничку недовольной украинки.

Сообщалось, что Ольга Сумская похвасталась эффектным образом в платье-вышиванке. Звезда дополнила образ стильным поясом и мейкапом, впечатляя видом на свежем фото.

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