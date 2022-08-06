Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - популярная украинская актриса, имея звания Народной и Заслуженной артистки Украины. На днях знаменитость опубликовала фотографию с легендарной украинской певицей Ниной Матвиенко.
"Вдохновляющие встречи… С Ниной Митрофановной Матвиенко… Люблю!", - написала Ольга в публикации.
Звезды получили множество положительных комментариев, но не обошлось и без критики. Так, одна украинка высказала свое мнение о знаменитостях.
"Две ****** ****. Туалет плачет по вам, иуды чертовы. Тью, гадость", - написала украинка.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Захватчики уйдут из Энергодара": в Запорожской ОВА рассказали об первоочередной задаче
"Однозначно": генерал ВСУ Марченко спрогнозировал, сколько еще продлится горячая фаза
Очередная горячая точка на планете, начались атаки: подробности военных действий
Увольнение и риск депортации: в Эстонии россиянку поставили на место после безумных заявлений
Ольге сильно впечатлилась комментарием в свой адрес и решила отреагировать, посвятив отдельный сторис хейтерке.
"Очень жаль, что таких пользователей нельзя привлечь к ответственности", - написала Сумская и дала линк на страничку недовольной украинки.
Сообщалось, что Ольга Сумская похвасталась эффектным образом в платье-вышиванке. Звезда дополнила образ стильным поясом и мейкапом, впечатляя видом на свежем фото.
Напомним, будущая актриса: юная дочь Сумской в коротком платье восхитила естественной красотой, фото
А еще Politeka писала, что 55-летняя Сумская засветилась с легендарной украинской певицей, фото
Также Politeka сообщала, что Сумская в стильной обновке устроила фотосессию в мальвах