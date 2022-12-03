Фото из монастыря, находящегося в аренде УПЦ Московского патриархата, Ломаченко опубликовал на своей странице в Инстаграм.

Кадры из РПЦ вызвали целый шквал комментариев под постом боксера.

Украинцы возмущены, в частности тем, что во время войны Ломаченко поддерживает московскую церковь.

"Смени уже паспорт, не мучай себя", " Если ты такой верующий и хочешь что-то помочь в церкви своими руками, так сделай это не на показ! Ты ж знаешь, что это сейчас чувствительная тема в обществе, зачем ты провоцируешь этой показухой раздор в обществе? Разве это не грех?", " Вера не в церкви , а в сердце , для связи с Богом не нужны посредники ,если ты соблюдаешь заповеди и помыслы твои чисты, а то,что там происходит , больше похоже на сатанизм , к сожалению", " Зачем эти понты ?все уже и так поняли кто ты и за", - возмущаются пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее Ломаченко озадачил украинцев высказываниями о войне на Донбассе: «Напряженность какая-то».

Как сообщала Politeka, Ломаченко высказался о войне с Россией: "Мои друзья..."

Также Politeka писала, что чемпион Ломаченко примкнул к рядам терробороны: «Будьте спокойны, все будет хорошо».