В этот раз на своей странице в Instagram Елена Тополя представила свою новую песню под названием «Мене створив», слова и музыку к которой она написала самостоятельно.

"Песня «Мене створив» родилась несколько лет назад… Третья беременность, карантин, война…. Но! Наконец-то она дождалась своего времени! Я рада этому моменту! Эта песня о настоящем, которое очень совпало с состоянием души в смысле… Верю, что каждый украинец сможет почувствовать этот смысл! Музыка творит чудеса, потому что с любовью создана", - подчеркнула Alyosha.

Поклонники в комментариях поддержали певицу:

"Невероятная песня!!! 🔥Долгожданная!!!! Радуюсь, что от тебя. Благословений и воодушевления каждый день!";

"Елена, браво. Невероятная энергетика. Обожаю Ваши песни- они постоянно меня вдохновляют. Творите и дарите радость нам. Мы вместе, поэтому скоро победим. 💙💛 Песни в Вашем исполнении не дают пасть духом - ни в любви, ни в проблемах. Спасибо от всего сердца 🌹";

"Очень классный голос 👏🔥";

"Ох, надеются, до радиостанций дойдет";

"Спасибо за то, что творите такие смысловые тексты и качественную музыку! 💖🌹Глубоко и красиво";

"Очень актуальна классная песня, как и ты в ней, все гармонично! 🔥❤️".

Напомним, Alyosha восхитила редким фото их с Тарасом Тополей сыном-именником.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" узнал о желании жены Alyosha пойти на фронт.

Также Politeka писала, Alyosha рассказала о самом тяжелом выступлении во время вторжения.