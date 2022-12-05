Скандально известная участница реалити-шоу Ким Кардашьян, владелица своего бренда одежды и экс-жена Канье Уэста, привыкла к пристальному вниманию. Всеми силами она старалась поднять как можно больше популярности, поэтому не отвечает на критику.

В этот раз она показала, как ест не самую полезную еду в довольно дерзком луке с крестом на шее. Именно такой вид разозлил многих фанатов Ким.

«Не могу поверить, что некоторые из лучших никогда не пробовали In N Out 😱🤯» - написала Кардашьян.

В сети принялись комментировать увиденное:

«Ничего лучше, лол 🍔; Ношение креста и под крестом это что?!Ну давай же ! 🤦‍♀️; Буквально только что опубликовав это, она была «веганкой»; Ей просто все равно. Так как она уже заработала свои миллионы. Все, что я должен сказать, это то, что происходит вокруг; 🙄 Вот и закончилась эта цыпочка; Никто никогда не забудет, что ты сказала и сделала; Но почему вдруг снова кресты? Кажется, она вытаскивает его, когда это удобно. Тошнотворный».

Не так давно Ким решила показать подборку кадров со старшей дочерью, а заодно и засветила лицо якобы без макияжа, но с явными фильтрами. В сети сразу подметили, что такие кадры сделаны специально для того, чтобы видеть, как Кардашьян умеет омолаживаться.

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