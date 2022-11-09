Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила новое видео, в котором отчиталась о работе ее благотворительного фонда.

Как оказалось, именной благотворительный фонд Лилии и ее мужа Андрея Дикого работает уже месяц, но за это время удалось много чего сделать. Телезвезда записала видео, в котором подробно рассказала о работе в этой новой для нее сфере и отчиталась об успехах, которых удалось достичь.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Сегодня ровно месяц со дня, когда мы начали активную работу в фонде @rebryk.foundation! Наша команда – это узкий круг неравнодушных и очень упорных людей! Их главные жизненные ценности такие же, как и у нас с Андреем – помочь, поддержать людей и не оставить их наедине с бедой! За это время мы многое успели и хотим немного рассказать вам о наших успехах. Мы благодарим каждого, кто поддерживает нас на этом пути! И не устаем призывать присоединяться к нам и становиться нашими партнерами! Донатьте, присылайте средства, у нас впереди – очень много добрых дел и вожделенная победа!".

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