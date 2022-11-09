Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась кадрами с прогулки, на которых продемонстрировала стильный образ.

Так, ранее Даша опубликовала видео из гардеробной, на котором показала поклонникам, как создавала этот образ. Теперь же сделала снимки с прогулки в нем. Как видно, перед камерой она появилась во всем черном, это ее любимый цвет. На ней кожаный тренч, лосины и боты на шпильках. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Матрица эдишн". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото девушки: "Стильная такая", "Очень изящный лук", "Подпись прям в точку", "Так стильно", "Невероятная", "Красота", "Шикарная", "Ну какая крутая", "Даша, ты невероятно красива", "Очень красивая", "Стильно и изысканно", "Очень красивая", "Обожаю тотал блек", "Очень красиво и стильно", "Вы невероятная", "Вам очень идет", "Красивая", "Нереально красивая".

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