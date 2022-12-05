Сын легендарного актера театра и кино Богдана Сильвестровича Ступки Остап чувствует, что его отец продолжает помогать своей семье даже с небес.

Так, по словам актера Остапа Ступки, Богдан Сильвестрович до сих пор здесь.

«Он до сих пор помогает, до сих пор. Это какие-то могут быть мистические вещи. Он такой сильный человек, что он все еще присутствует здесь. Конечно, он не может вмешаться полноценно, но есть моменты», - сказал Остап в интервью ЖВЛ.

Также актер подчеркнул, что пока его отец был жив, все держалось. И не только в их семье.

«Он был и как-то все держалось. И в государстве держалось, и в театре, и в семье держалось, и повсюду. А он ушел, и пошло все кувырком. Повсюду. Но надо держаться», – говорит Остап Богданович.

Напомним, Богдан Ступка умер в возрасте 71 года летом 2012 года. Причиной трагедии стало онкологическое заболевание и больное сердце.

О болезни мало кто знал, потому что легендарный актер не любил жаловаться.

"В январе у отца обнаружили рак кости, - рассказывал Остап. - Он не любил жаловаться, поэтому об этом мало кто знал. Все эти месяцы болезнь быстро прогрессировала, и вот несколько дней назад ему стало совсем плохо".

Несмотря на все усилия врачей, через два дня актер скончался.

"В ночь с 21 на 22 июля у него произошел удар, после которой наступила кома, - рассказывали в клинике "Феофания". - Вывести его из критического состояния нам не удалось. Богдан Ступка умер от острой сердечной недостаточности".

В семье Ступки после его смерти произошел ряд скандалов. Среди них развод внука актера Дмитрия Ступки с женой, а также очередной развод Остапа Ступки. Его новой женой с 2015 года является девушка Дарья, которая была студенткой театрального вуза.

Напомним, экс-супруга Дмитрия Ступки пригрозила обнародовать скандальные фото бывшего.

Также Politeka писала, что супруга Ступки Логунова закатила скандал на концерте.

Также сообщалось, что Ступка безжалостно проехался по живущей в РФ дочери Сумской.