Наоми Кэмпбэлл в Инстаграм довольно часто показывает яркие фото из светских мероприятий, хвастается дорогой одеждой и красивыми подарками. Также модель любит вспоминать, как она блистала на показах ранее.
Одной из тем звезды остаются ее памятные кадры с родными, близкими коллегами и друзьями. В этот раз Наоми хвастнула привычным способом.
«С моим маленьким братом lewishamilton. Браво, какой дуэт!» - написала под кадрами Наоми.
Отметим, модель каждый раз на снимках позирует с разными прическами и разной длиной волос. Поскольку ей приходится скрывать частичное отсутствие волос из-за облысения.
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«лучший дуэт ❤; Все это выглядело потрясающе!! ❤️; Люблю тебя🖤; Черные иконки ❤️; Иди туда, Льюис; *нравится Пьеру Гасли*; Британское превосходство 🔥❤️; Абсолютные легенды; ты необыкновенная 😍».
С короткими локонами модель увидеть невозможно, она тщательно скрывает свои недостатки и предпочитает более скромный стиль. Если ранее Наоми всячески подчеркивала фигуру, то теперь подбирает классические костюмы.
«Великолепная ночь musuemofislamicart (MIA) в честь открытия выставки The Baghdad Eyes Delight» - поделилась Наоми.
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