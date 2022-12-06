Наоми Кэмпбэлл в Инстаграм довольно часто показывает яркие фото из светских мероприятий, хвастается дорогой одеждой и красивыми подарками. Также модель любит вспоминать, как она блистала на показах ранее.

Одной из тем звезды остаются ее памятные кадры с родными, близкими коллегами и друзьями. В этот раз Наоми хвастнула привычным способом.

«С моим маленьким братом lewishamilton. Браво, какой дуэт!» - написала под кадрами Наоми.

Отметим, модель каждый раз на снимках позирует с разными прическами и разной длиной волос. Поскольку ей приходится скрывать частичное отсутствие волос из-за облысения.

«лучший дуэт ❤; Все это выглядело потрясающе!! ❤️; Люблю тебя🖤; Черные иконки ❤️; Иди туда, Льюис; *нравится Пьеру Гасли*; Британское превосходство 🔥❤️; Абсолютные легенды; ты необыкновенная 😍».

С короткими локонами модель увидеть невозможно, она тщательно скрывает свои недостатки и предпочитает более скромный стиль. Если ранее Наоми всячески подчеркивала фигуру, то теперь подбирает классические костюмы.

«Великолепная ночь musuemofislamicart (MIA) в честь открытия выставки The Baghdad Eyes Delight» - поделилась Наоми.

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